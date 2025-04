De Grandis: "Conte è sempre stato questo: alla Juve si infuriò per la cessione di Giaccherini"

“Conte è sempre stato questo, alla Juve si arrabbiò per la cessione di Giaccherini. All’Inter lasciò dopo uno scudetto ma il club era in difficoltà economica. Credo abbia voluto trasmettere il messaggio che, in caso di non vittoria, la colpa non sarà sua in quanto sta facendo miracoli. Questo non vuol dire che non ci crederà fino alla fine per lo scudetto, ma se prendi Conte devi fare una squadra forte la prossima stagione. Ha messo le cose in chiaro per il futuro. Non può andarsene perché è sotto contratto, ma ha voluto dire che se lo vogliono tenere, lo devono fare alle sue condizioni. Tra queste c’è il fatto di reinvestire i soldi delle cessioni”