De Giovanni: "Un gesto di Giuntoli mi ha lasciato perplesso, su Spalletti-Juventus..."

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto lo scrittore Maurizio De Giovanni, rilasciando alcune dichiarazioni.

“La Venere degli stracci? A pochi metri da Questura, Comune e al centro di Napoli, difficile accettare che possa accadere in una delle città momentaneamente più visitate d’Europa.

Kim, Zielinski verso l’addio? Il calcio italiano deve avere a che fare con il mercato arabo, se un club arriva e decide di voler un giocatore, se lo porta via. Che siano di dimensioni accettabili come Zielinski e Lozano o ancora più grandi come Osimhen: se arriva il PSG con 130-140 milioni di euro, se lo porta via e tu non puoi trattenere uno che può guadagnare il triplo di quanto gli puoi dare tu. Questa cosa mi preoccupa anche per il calcio italiano.

Spalletti? Ha una attitudine al lavoro con Giuntoli, molto consolidata. Non lo vedo però passare velocemente alla Juventus, però se cambiassero Allegri allora Spalletti verrebbe preso in considerazione: mi dispiacerebbe molto, però. Di Giuntoli ho sentito cosa ha detto e ne sono rimasto perplesso”