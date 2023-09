De Giovanni stronca Garcia: "Aspetto con preoccupazione le sue conferenze: banale, approssimativo e superficiale!"

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto lo scrittore Maurizio De Giovanni, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Ho visto che la comunicazione dei calciatori è diversa, quella di Garcia è strana: aspetto con preoccupazione le sue conferenze stampa, ogni volta ne esco peggio di prima. Ciò che dice non solo è banale, ma approssimativo e superficiale. Noi siamo abituati a leggere le partite in un determinato modo, ed il Napoli di oggi non è quello che dice Garcia, bensì vicino a ciò che dicono i calciatori. Senza Kim la linea difensiva è spaventosamente bassa, comporta lo sbilanciamento dei reparti che spompa i centrocampisti e isola gli attaccanti”