De Giovanni: "Siamo al cospetto della storia! Il Napoli resti coi piedi per terra, ma non abbia paura di volare"

Lo scrittore Maurizio De Giovanni, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss:

"Siamo al cospetto della storia e siamo in presenza di un'occasione irripetibile. Le altre squadre non sembrano esenti da passaggi a vuoto e il Napoli viaggia gonfie vele.

E' giusto rimanere i piedi per terra così come non bisogna avere paura di volare.

Siamo consapevoli di essere di fronte ad un rinascimento e se la città dovesse essere trascinata dalla squadra, allora potremmo tirare fuori veramente il meglio.

I riflettori si accenderebbero sulla nostra città che ha solo una squadra.

A Salerno non era una partita agevole e il Napoli l'ha gestita con maturità. Il Napoli ha imparato ad aspettare sapendo di avere che può fare la differenza in qualsiasi momento con una difesa molto solida.

La partita con la Roma per tanti aspetti è molto importante ed è il momento di stringerci intorno alla squadra.

Sono molto felice per i miei figli che in 30 anni non hanno mai visto una cosa del genere. Sarebbe un grande dono per la loro generazione e sarei felice più per loro che per me poter festeggiare per le strade della città.

Mi dispiace tanto che proprio quest'anno la Juve sia penalizzata per non concedere alibi a nessuno. Fortunatamente il 5-1 è arrivato prima della penalizzazione".