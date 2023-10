De Giovanni: "Oltre ai tre che hanno mandato a quel paese Garcia, altri due del Napoli non sono più impiegati come lo scorso anno"

Lo scrittore Maurizio De Giovanni è intervenuto a Kiss Kiss Napoli nel corso di "Radiogoal":

"Un po' il luned√¨, un po' la sconfitta e un po' la sosta creano un umore di certo non allegro per tutti i tifosi del Napoli. Oltre ai calciatori che quando sono stati sostituiti hanno mandato a quel paese Garcia, aggiungo anche Mario Rui e Elmas che non sono pi√Ļ stati impiegati come gli altri anni. Il macedone avrebbe potuto sostituire lui Anguissa quando si √® fatto male. Invece l'allenatore ha mandato in campo Raspadori, che √® un centravanti, per marcare Arthur e giocare da mezzala. Per me c'√® una frattura evidente, e soprattutto preoccupante, tra la squadra e l'allenatore dal punto di vista tattico. Su cinque partite in casa il Napoli ha perso tre partite, vincendo con l'Udinese e col Sassuolo in evidenti difficolt√†. Credo che se fossi in questo momento nella societ√†, due conti me li farei. Non si tratta di un momento da gestire, perch√© non credo si faccia il bene dei calciatori se si fanno giocare alcuni di loro in ruoli che non sono i loro".¬†