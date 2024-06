De Giovanni: "Nico Williams farebbe la panchina a Kvara nel Napoli. Con un anno di ritardo si sta materializzando quel “new era”"

Maurizio De Giovanni, scrittore, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE", su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Michele Sibilla e Antonio Petrazzuolo. Ecco quanto ha affermato:

“Con un’anno di ritardo si sta materializzando quel “new era” che era il motto della scorsa stagione. Mi ha colpito il presidente De Laurentiis che ha lasciato parlare Conte ed è sembrato d’accordo con le cose dette dal mister. Adesso si riparte dalle certezze. Le parole di Kvaratskhelia? Bisogna capire delle cose del calcio moderno, il calciatore ormai è una sorta di società. Non sentirai mai un giocatore che parla in maniera diversa rispetto al proprio procuratore, ma soprattutto quasi nessuno dice esplicitamente “io rimango qui”.

Il rinnovo di contratto di Folorunsho, ad esempio, permettono al ragazzo di raggiungere le stesse cifre di Kvara ad oggi che sicuramente verrà accontentato da De Laurentiis, ma per adesso parliamo di una cosa futura. Khvicha è un grande calciatore e non è un caso che Manna, Chiavelli e De Laurentiis stiano in Germania per parlare con lui. Stesso discorso con Di Lorenzo, questi sono giocatori che pensano al proprio tornaconto perché sono delle aziende. Lo scorso anno, finisce il campionato, male, e tutti sono stati messi in discussione. Sicuramente Di Lorenzo e Kvaratskhelia avranno avuto delle offerte a cifre più alte che hanno scatenato questa situazione. Con l’arrivo di Conte si è provato a blindare i campioni della rosa, ma con che spirito questi calciatori restano “incarcerati” con quei contratti? Se tieni un calciatore scontento, giocherà male, si allenerà male e verrà subissato di fischi, basti pensare a Di Lorenzo quando venne contestato dai tifosi del Napoli. Nonostante ciò, sono fiducioso, perché Conte ha fatto capire che ha messo la propria firma con la certezza di confermare Kvaratskhelia e Di Lorenzo, quindi in un modo o nell’altro bisognerà farli restare. Osimhen? Spero sia già stato venduto, solo che l’ufficialità di questo movimento sarà fatta quando il Napoli avrà realizzato i principali colpi di mercato.

Nico Williams al Napoli pagando la clausola di 55 milioni? Farebbe comunque la riserva di Kvaratskhelia se dovesse rimanere, nel momento in cui dovesse essere ceduto allora puoi pensare a un grandissimo colpo sugli esterni, sperando che decidano di poter arrivare anche senza giocare coppe internazionali. Nico Williams comunque è fortissimo, è come Yamal, un calciatore di enorme livello. Ad esempio sento con tristezza la trattativa di Greenwood alla Lazio, ha avuto molti problemi personali, ma li ha risolti e secondo me è un calciatore fortissimo, un po' umorale ma fisicamente forte e molto giovane. Buongiorno? Che sia forte non c’è dubbio, non credo che il suo valore possa aumentare o diminuire a seconda di Italia-Svizzera”.