De Giovanni: "Napoli-Crotone, Osimhen può essere l'uomo partita! Con la Juventus gara decisiva per la Champions"

Ultime notizie calcio Napoli - Lo scrittore Maurizio de Giovanni ha rilasciato alcune dichiarazioni a "NapoliMagazine.Com":

"Napoli-Crotone è una partita che il Napoli deve vincere, senza scherzi. Non e' piu' il momento di avere battute d'arresto. Il Crotone, d'altra parte, è alle ultime spiagge; potrebbe non aver preso ancora coscienza della propria posizione definitiva e per questo potrebbe venire a giocarsi la partita. Il Napoli dovra' chiuderla il prima possibile. E' una sfida da giocare all'attacco. Credo che Gattuso abbia ormai alterato definitivamente i rapporti con De Laurentiis, non penso che possa mantenere la fiducia. La permanenza del silenzio stampa è un evidente segnale in tal senso, credo per questo motivo a fine stagione l'allenatore possa andare via, anche alla luce del suo silenziamento. L'uomo partita di Napoli-Crotone puo' essere Osimhen, se sara' rientrato in forma dagli impegni con la Nazionale. E' sempre un rischio quando si scende in campo dopo gli impegni con la propria Nazionale. In ogni caso Osimhen, se sta bene puo' essere determinante. Del Crotone temo paradossalmente la spensieratezza. Se vengono al Maradona a giocarsela con la consapevolezza di non aver piu' nulla da dire al campionato penso che il Crotone possa recare qualche fastidio. Per quanto riguarda l'ipotesi turnover, cercherei di evitare di schierare chi ha avuto da onorare tre impegni consecutivi. Certo e' che dipende pur sempre dalle condizioni dei singoli. Juve-Napoli sarà determinante, è assolutamente una sfida conclusiva. Il Napoli, a mio avviso, proprio sulla Juventus puo' fare la corsa per un posto in Champions. Farei giocare Politano che non e' andato in Nazionale, quest'aspetto puo' risultare determinante per le sue motivazioni. Osimhen lo schiererei titolare, e' giunto il momento di dimostrare di essere in forma e di poter dire qualcosa. Il Napoli, nelle prossime due-tre partite, se riesce a fare filotto, puo' dire la sua nella prospettiva della Champions. Sarebbe a mio avviso l'obiettivo minimo da perseguire, dato che ho sempre pensato che la squadra ad inizio stagione potesse essere competitiva per lo scudetto".