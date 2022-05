De Giovanni contro De Laurentiis: "Pensa solo al bilancio! Noi tifosi anello debole, abbiamo il diritto di chiedere vittorie"

Notizie Napoli calcio. Lo scrittore Maurizio De Giovanni, sulle colonne de Il Mattino, ha rilasciato un'intervista parlando della stagione del Napoli.

De Giovanni si è poi focalizzato sulle parole di De Laurentiis sul sogno scudetto infranto, tornando anche sulle considerazioni del presidente sui tifosi:

«De Laurentiis che è stato chiarissimo. Bisognava entrare in Champions, solo questo importava. E non sappiamo all'interno del Napoli chi credeva o meno allo scudetto: parlo delle componenti societarie, tecniche, della squadra».

I tifosi ci credevano.

«Colpa loro, a sentire parlare De Laurentiis. Sono i tifosi che si sono ingolositi. Mica il Napoli aveva l'obbligo di vincere lo scudetto. La cosa importante era la qualificazione Champions, solo quella. E si è visto».

Ma giocare in Europa è importante.

«Sicuramente. Come detto, se prendiamo la stagione nel suo intero, possiamo solo essere soddisfatti. Ma non è così. Il tifoso quest'anno non è soddisfatto. È venuto a mancare qualcosa, e i tifosi si chiedono cosa sia mancato. Perché non si è capito».

Ma i tifosi devono sostenere il Napoli?

«Noi siamo l'anello debole, inutile girarci attorno. Siamo il cliente. Che però nel calcio e a Napoli non ha sempre ragione. Anzi, dobbiamo solo pagare ma non abbiamo il diritto di protestare. Perché nel momento in cui critico vengo tacciato di poco amore. E credetemi, è una cosa tutta napoletana questa. Nelle altre città non succede. Siamo provinciali. Noi tifosi non abbiamo il diritto di chiedere di vincere. E dobbiamo festeggiare ed essere contenti per essere entrati in Champions».