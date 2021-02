De Giovanni: "Mai mi sarei aspettato di vedere una squadra di Gattuso senza carattere e grinta"

Maurizio De Giovanni è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Sono un tifoso del Benevento e del loro progetto, stanno facendo benissimo e gli è mancato sol un bomber per poter lottare con le squadre più in alto in classifica. Al Napoli manca un giocatore come Schiattarella che possa giocare in un determinato gioco di prima che innesca le punte veloci. Lozano, Insigne, Politano e Osimhen avrebbero grandi benefici con uno come Schiattarella che gioca di prima avanti. Zielinski e Fabian non sono così. Il Napoli è continuamente insicuro e balbettante, queste sono colpe di chi organizza la squadra. Non mi sarei mai aspettato questo dal Napoli di Gattuso, pensavo fosse unico in Italia per il suo carattere e la sua grinta, mai mi sarei aspettato di vedere una squadra di Gattuso senza grinta”.