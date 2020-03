De Giovanni: "Il calcio si è mosso tardi, si potevano evitare tanti contagi. Difficile giocare all'estero, il contagio di ritorno è pericolosissimo"

Ultime calcio Napoli - Maurizio De Giovanni è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Una decisione tardiva, quella del mondo del calcio. Avremmo voluto qualcosa di più veloce, cosa che avrebbe risparmiato una serie di contagi. Per giocare la finale a fine giugno, vuol dire giocare i turni precedenti. Io la vedo dura. Non possiamo pensar di andare a giocare in paesi dove magari ci sarà il picco mentre da noi siamo in parabola discendente. Il contagio di ritorno è pericolosissimo. Non torneremo ad essere quelli di prima e non tutto sarà brutto da gestire. Questa cosa ci fa innamorare delle piccole cose che prima abbiamo dato per scontato".