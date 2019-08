De Giovanni apre a Higuain: "Un sogno il ritorno a Napoli! E' perfetto per Ancelotti per questi motivi"

Lo scrittore Maurizio De Giovanni ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli aprendo all'ipotesi di ritorno di Gonzalo Higuain:

"Il Napoli ha bisogno di una prima punta da tre anni, l'ultima fu un attaccante argentino di cui non ricordo il nome (Higuain, ndr). Il Napoli crea il doppio delle palle gol per fare gol al pari di squadre che vanno in gol con la metà delle occasioni costruite! I profili lì avanti sono di buona qualità, se si vuole arrivare secondi però, c'è bisogno di un giocatore che davanti la porta non sbagli. Capisco la pista Llorente e capisco Icardi, ma per quella che è la necessità della società punterei molto di più su un profilo come quello di Lozano, un attaccante esterno che però segna anche. Milik non basta, quanti gol decisivi ha fatto? Pochi per essere l'attaccante di questa squadra. Higuain sarebbe il profilo adatto, conosce già l'ambiente, sa come muoversi e sarebbe perfetto nel progetto Ancelotti. È tutto quello di cui il Napoli ha bisogno adesso, sarebbe un sogno riaverlo in azzurro!".