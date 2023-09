De Core: "In Nazionale bene Raspadori. Napoli? Deve imparare una cosa da Inter, Juve e Milan..."

Notizie Calcio Napoli – Il direttore de Il Mattino, Francesco De Core, è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo, nel corso della trasmissione “Punto Nuovo Sport Show”:

"Bene Raspadori con la Nazionale, mi è piaciuto molto nei movimenti e un po' meno nelle conclusioni. Ogni partita fa storia a sé, ma Raspadori è un centravanti puro e lo dimostra ad ogni occasione. Quello è il suo ruolo, non altri. Questo è un messaggio da dover girare anche a Garcia. Può certo sacrificarsi sulla fascia, ma le sue caratteristiche sono quelle di un attaccante di movimento. Capisco che davanti ha Osimhen e Simeone, ma trovargli una dimensione alternativa non so quanto possa far bene al ragazzo. Natan in campo al Genoa? Non metterei fretta a giocatori che vengono da altri campionati. La sosta ora ha diluito i malumori raggiunti dopo la sconfitta contro la Lazio, che resta una signora squadra.

Il Genoa può individuare dei punti deboli diversi da quelli emersi lo scorso anno, quindi il Napoli deve entrare in campo mangiando sin da subito il campo. E dai primi minuti mi aspetto un approccio così. Anche perché il Napoli deve dimenticare di aver vinto lo Scudetto, deve dimenticare quello che è successo lo scorso anno. Non bisogna restare attaccati a quel risultato, squadre come Inter, Milan e Juve dimenticano le vittorie il giorno dopo. Anche il Napoli deve imparare a farlo".