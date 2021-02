De Capitani: "Gattuso intelligente, c'è un motivo se ha scelto lo 0-0 al Maradona! Stasera ha due risultati su tre"

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Si gonfia la rete" di Raffaele Auriemma è intervenuto Luca De Capitani, giornalista:

"Immagino la partita molto diversa rispetto alla gara d'andata, questo sarà il secondo tempo. Non ci sono prove d'appello né per l'Atalanta né per il Napoli. Bisognerà avere un atteggiamento più offensivo, per questo Osimhen dovrebbe giocare titolare. Sarà una gara diversa anche perché diversi saranno gli interpreti. Il Napoli dovrebbe tornare al 4-3-3 con la possibilità di andare più in profondità. Dall'altra parte invece l'Atalanta ha un problema, appese al recupero di Maehle. Se non recupererà di fatto non ci sono alternative e bisognerà adattare un giocatore, con potenziali problemi di equilibrio. Nella gara di andata bisogna avere due estremi di lettura. Gattuso è un allenatore intelligente: sapeva che giocarsela a viso aperto 7 giorni fa poteva significare prendere l'imbarcata. E questa sera avrà a disposizione due risultati su tre. Il Napoli dunque può giocare di rimessa - anche se non esclusivamente - sfruttando la velocità di Lozano e la qualità di Insigne. Stasera ci sarà bisogno del migliore Insigne possibile".