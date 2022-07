Gigi De Canio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Spalletti è stato molto chiaro su Koulibaly. C'è un popolo da soddisfare e la voglia di dover competere per vincere. Spalletti ha dimostrato competenza e professionalità, bisogna sentire anche le sue idee e non vuole perdere Koulibaly.