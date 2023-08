De Canio: "Raspadori meglio in attacco, non si facciano paragoni tra Cajuste e Lobotka"

Notizie Calcio Napoli – Il tecnico Gigi De Canio è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione “Radio Goal”:

“Ritiri estivi stile Napoli? Portano vantaggi notevoli perché le amichevoli sono più controllate, l’allenatore può interagire meglio con i suoi giocatori affrontando le dinamiche che l’allentamento evidenzia per poi poterle controllare e correggere meglio.

Cajuste vice Lobotka? Dobbiamo avvisare i tifosi, nel momento in cui il giocatore interpreterà quel ruolo, a non giudicare il giocatore come lo slovacco perché ognuno ha le sue caratteristiche. Raspadori? questi giocatori bravi a interpretare un po’ tutti i ruoli finiscono per essere penalizzati, per il tecnico è un grande vantaggio ma va usata parecchia sensibilità.

Dove eccelle Raspadori? Se un giocatore non lo alleni non riesci ad individuare tutte le sue qualità, non avendolo allenato la mia sensazione è la stessa di tanti altri, è sicuramente un giocatore di stampo offensivo e mi piacerebbe vederlo giocare attaccante ma se il Napoli ha Osimhen e Simeone come fai? Certi giocatori quando giocano insieme puoi utilizzarli insieme e cambiare sistema, magari mettendoli entrami centrali con un trequartista dietro. Quello che conta è sempre l’interpretazione che il giocatore da al ruolo”.