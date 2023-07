De Canio: "Non vorrei sembrare cattivo, ma Garcia ha fatto jackpot: è il Napoli a poter dare a lui più di quanto non possa dare lui al club"

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex allenatore del Napoli Luigi De Canio, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Non vorrei sembrare cattivo, ma Rudi Garcia ha fatto jackpot: è il Napoli a poter dare a lui più di quanto non possa dare lui al Napoli. La squadra da tanti anni ha una cultura del lavoro ed ha avuto allenatori che hanno sempre lavorato in un certo modo. Garcia ha un terreno spianato davanti, deve lavorare sulla capacità di creare empatia con i giocatori, riuscendo ad essere credibile e a farsi seguire, ricreando quelle motivazioni che possono spingere i giocatori ad avere fame di successi. È un rischio, sicuramente. Garcia era fuori dal grande calcio europeo, è andato in un calcio diverso come quello arabo”