De Canio: "Napoli non è la squadra favorita per la prossima stagione, c'è un club che vedo più completo"

Gigi De Canio, allenatore, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“La mia avventura Napoli non fu semplice, ma ho vissuto ogni momento con ottimismo e mi ripeto che ho comunque avuto la fortuna di vivere la piazza azzurra.

Favorita per l’anno prossimo? Non è il Napoli, io dico l’Inter perché conferma di avere la rosa migliore in tutti i riparti. Poi vedremo il mercato cosa dirà, gli azzurri devono trovare diverse alternative dopo alcuni addii. Ndombele, per esempio, non ha reso tantissimo però ha mentalità europea e bisognerà trovare un sostituto all’altezza in termini di qualità e spessore”.