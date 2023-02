De Canio: "Kim non sta facendo rimpiangere Koulibaly! Una scelta del Napoli è stata logica"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex allenatore del Napoli Luigi De Canio, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Napoli? Il bello è che la squadra non va mai in affanno, ha pazienza ed è consapevole della propria forza: va a pressare sempre, contro lo Spezia li inducono all’errore nonostante il risultato acquisito. C’è sempre la voglia di riconquistare palla per andare a fare gol, sanno sfruttare gli errori. Il report scouting del Napoli ha portato grandi risultati, quando le cose vanno bene non è merito solo di uno e quando le cose vanno male non è colpa solo di uno.

Anche a Napoli lo scorso anno Spalletti è stato criticato per il terzo posto in classifica, la scelta di non avvalersi più di calciatori che hanno fatto la storia del club ha una sua logica ed è stato corretto farlo: per un verso o per un altro ognuno aveva finito il suo tempo. Il Napoli col suo modo di fare rende le partite meno complicate del solito, va dato atto. Kim? Una bella scoperta ed un bel giocatore, al posto di Koulibaly sta facendo la sua parte senza farlo rimpiangere”