De Canio: "Il secondo tempo di Udine punto da cui ripartire, ma solo l'allenatore non basta"

Ultime calcio Napoli - Gigi De Canio ha parlato ai microfoni di Radio 24, nel corso della trasmissione 'Tutti Convocati':

"Sfatiamo un luogo comune: non basta l'allenatore più bravo al mondo per vincere tutte le partite. Serve il contributo del gruppo, della società e dell'ambiente. Se questo non accade iniziano i problemi. Sono d'accordo con Ancelotti, al Napoli serve una scintilla. Nel secondo tempo di ieri, comunque, ha iniziato a far vedere qualcosa, deve essere il punto di riferimento da cui ripartire".