Ultimissime calcio Napoli - Luigi De Canio, allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Canale 21:

"Il Napoli ha messo i suoi uomini di miglior qualità, ne è uscita una partita totalmente diversa dalle ultime. La squadra ha dominano in lungo e in largo, ci si è rimessi in carreggiata. La squadra di Gattuso può ancora dire la propria. Stasera è stato recuperato Ghoulam, ma anche Mertens. Però il Napoli però ha perso Koulibaly per un’ingenuità".