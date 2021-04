De Canio: "Dionisi-Napoli? Vedrei continuità dopo Gattuso! Lo incontrai anni fa, gli dissi che sarebbe dovuto venire a lavorare con me"

Napoli Calcio - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex allenatore del Napoli Luigi De Canio, rilasciando alcune dichiarazioni:

“Il Napoli non ha potuto sfruttare le sue qualità durante l’anno con continuità, visti gli infortuni ed il covid: chi ama il bel calcio e la qualità, vedendo le giocate di Sampdoria-Napoli, se ne innamora ancora di più. Gattuso? Sarà fondamentale il finale di stagione e l’eventuale raggiungimento della posizione in Champions League, comporterà da parte della società scelte dal punto di vista economico. Se c’è la possibilità di continuità tecnica, rimane sempre un vantaggio: laddove aspetti caratteriali o di prospettive portassero ad una separazione, la società dovrà indirizzarsi verso un allenatore dalla filosofia simile a Gattuso per continuare quel bagaglio tecnico iniziato ed accumulato da Gattuso. Dionisi come Sarri? Dionisi dell’Empoli e Zanetti del Venezia stanno dimostrando di avere qualità: su Dionisi racconto un aneddoto di quando ero alla Ternana. Non conoscevo la Serie C, mi capitò di vedere la sua Imolese: quando lo incontrai, lo chiamai e gli dissi che sarebbe dovuto venire a lavorare con me. Poi non se ne potè fare più nulla (ride, ndr). Tra Gattuso e Dionisi vedrei continuità di gioco, la vedrei anche con il passato di Ancelotti e Sarri: ognuno con i propri accorgimenti, fino a tornare a Benitez. Con la continuità il Napoli può trovare quel valore aggiunto che può derivarne”