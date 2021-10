De Biase: "Locatelli mi ha colpito più di Osimhen, il Napoli è la sorpresa del campionato"

Napoli - Gianni De Biasi a TuttoMercatoWeb.com ha parlato di diverse tematiche:

"Il campionato italiano è sempre più bello e divertente, anche quest'anno sarà una bella lotta fino alla fine. Finora il Napoli è stato sicuramente la sorpresa, tra virgolette, visto che sapevamo già che era attrezzato per fare bene. Mister Spalletti però ha avuto un decollo fantastico con gli azzurri. Come rivelazione, per il tipo di calcio che fa, cito invece la Fiorentina. Con Italiano i viola sono riusciti a cambiare pelle e oggi giocano alti andando a prendere sempre gli avversari. Confesso che ci abbiamo provato anche noi contro l'Irlanda, ma poi abbiamo preso tre gol (ride, ndr). Nella vita però bisogna sempre provarci".

Qual è invece il giocatore che l'ha più colpita finora?

"Si parla tanto di Osimhen, ma chi mi ha colpito davvero è Manuel Locatelli. La Juventus ha preso un centrocampista che ha qualità, personalità, fisico... È maturato tantissimo e oggi ha la capacità di affrontare le responsabilità con una serenità d'animo che lo aiuterà molto nella sua carriera".