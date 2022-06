DAZN, Turci: "Mertens? I numeri sono dalla sua parte! Perdere sia lui sia Insigne in un colpo solo..."

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista di DAZN Tommaso Turci, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Mertens? Uno di quei giocatori che non solo dal punto di vista tecnico, ma anche quando è fuori dal campo, che si fa sentire tanto dai compagni di squadra. Dries è un giocatore che può dare tanto anche nei pochi minuti in cui viene chiamato in causa, anche a gara in corso può darti la giocata giusta. I numeri sono dalla sua parte, i gol e gli assist li ha sempre fatti ed il Napoli dovrebbe fare uno sforzo per provare a rinnovarlo. Perdere in un colpo solo Insigne e Mertens sarebbe importante dal punto di vista umano e morale. Dybala sarebbe francamente fantacalcio per il Napoli, ma paga un po’ l’infortuno che si è trascinato alla ripresa del campionato post-covid”