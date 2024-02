DAZN, Russo: "Ho una domanda da fare su Osimhen, sappiamo tutti quale sarà il suo futuro"

Ultime notizie Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista di DAZN Marco Russo, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Victor Osimhen deve dare di più? Sono molto curioso di capire come saranno i mesi finali della stagione di Victor Osimhen, sappiamo tutti quale sarà il suo futuro e sappiamo cosa è successo ieri con l’ufficializzazione dell’addio di Mbappé. Come affronterà questi mesi Osimhen da giocatore fondamentale del Napoli? Darà tutto e sarà professionista, ma quando sai già quale sarà il tuo destino chissà cosa capiterà . Secondo me il PSG ci farà più di un pensierino, basterà pagare la clausola”