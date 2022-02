DAZN, Marcolin: "Lobotka oggi è un titolare grazie a Spalletti, se dovessi scegliere tra lui e Anguissa..."

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex centrocampista del Napoli Dario Marcolin, rilasciando alcune dichiarazioni.

Ultime notizie Napoli

“Venezia? Il Napoli deve essere concentrato, giocare lì è strano sin dal momento in cui devi arrivare allo stadio. Dopo Venezia c’è l’Inter al Maradona ed è il crocevia del campionato: oggi un addetto ai lavori guarderebbe quella partita proprio perchè è un momento delicato non solo per il Napoli, ma anche per l’Inter.

La concorrenza fa bene ad una squadra, mette in difficoltà un allenatore ma gli permette di scegliere sempre il giocatore migliore. Lobotka oggi è un titolare grazie a Spalletti, se dovessi scegliere tra lui e Anguissa sceglierei lo slovacco perchè il camerunese nell’immediato dovrebbe rientrare nei ranghi. Poi strada facendo valuterei partita dopo partita”