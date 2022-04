DAZN, Fontana: "Sconfitta clamorosa, ma la colpa è dei singoli. C'è una cosa accaduta nel post partita che deve far riflettere"

Ultime calcio Napoli - Francesco Fontana, giornalista di DAZN è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Un motivo della clamorosa sconfitta di ieri, è l'errore del singolo come quello di Meret. L'Empoli è venuto fuori alla grande dopo il 2-0 del Napoli. Meret l'ha fatta grossa, ma fa riflettere anche il post partita, compreso i fischi pesanti. Si è passati da un tifo meraviglioso a vedere Osimhen arrabbiato è una differenza troppo grande. Non vedo in maniera così negativa la partita di ieri, ma l'errore di Meret è molto grave anche se non è il solo responsabile".