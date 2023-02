DAZN, Cattaneo: "L’Eintracht? Ormai sono tutte brutte le avversarie in Champions, ma il Napoli ha un vantaggio"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista di DAZN Marco Cattaneo, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Il Napoli corre per lo scudetto? Le altre dovrebbero fare filotto, mi chiedo come verrà gestito il doppio impegno tra Serie A e Champions League: il tridente di scorta con il Sassuolo resterebbe comunque al top in Serie A, anche senza Osimhen e Kvaratskhelia. Senza Victor è difficile imporre un certo tipo di calcio, ma il Napoli l’ha fatto anche in Champions League: guardavo le quote dei bookmakers, ed il Napoli è il quarto favorito della coppa. L’Eintracht? Ormai sono tutte brutte le avversarie, ma il Napoli è più forte e può avere un vantaggio gestendo i punti in classifica in Serie A”