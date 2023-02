DAZN, Cattaneo: "Il merito dello scudetto del Napoli? Merito di LZA, vi spiego chi sono"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista di DAZN Marco Cattaneo, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Il merito dello scudetto del Napoli? Merito di LZA, Lobotka, Zielinski ed Anguissa. Si parla sempre di Osimhen e Kvaratskhella o di Kim e Rrahmani, ma una delle chiavi del lavoro di Spalletti e Giuntoli è lì in mezzo al campo: è lì che gira il campo. Cosa deve temere il Napoli? Si possono fare tutti gli scongiuri del caso, ma non vedo epiloghi diversi: possiamo dire che inizia un altro pezzo di stagione con le coppe europee, che la Champions diventa un obiettivo percorribile e vedremo la gestione del doppio impegno.

Osimhen e Kvaratskhelia resteranno a Napoli? Vincere così bene può renderti interessante agli occhi di potenziali obiettivi, con un allenatore che ti fa giocare così bene ed in un ambiente così, è chiaro che potrebbero giocare ovunque ma il Napoli è all’inizio di un percorso nuovo. Anche Kim sta facendo un grande campionato, in estate si parlerà di chi potrà arrivare e non di chi potrà uscire”