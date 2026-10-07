DAZN, Calabresi: "A Frosinone nessuno si è montato la testa. Nessuno pensa di venire a Napoli e battere Allegri 3-0"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Sempre Con Te è intervenuto Marco Calabresi di DAZN:

"Che Frosinone deve aspettarsi il Napoli? Una squadra coraggiosa. Una squadra all'attacco, che non ha sminuito i principi con avversari di categoria superiore. E si sono visti i risultati. Frosinone-Juventus è stata una partita persa, ma il Frosinone ha giocato il suo calcio. È una squadra sfrontata.

È la sorpresa di questa Serie A? Ci sono due intruse in classifica: Frosinone e Cagliari. Il Cagliari però ha le sue basi. Il Frosinone ha speso tanto, ha cambiato tanto, ma la cosa più sorprendente è che i punti e risultati, li ha fatti con 9/11 della rosa dello scorso anno. E poi restano anche giocatori che devono ancora debuttare.

In questo momento si può togliere Calò? È complicato togliere qualcosa in una formazione che funziona così bene. A Frosinone nessuno si è montato la testa. Nessuno pensa di venire a Napoli e battere Allegri 3-0.

Sotto l'aspetto tattico, cosa deve fare il Napoli per mettere in difficoltà il Frosinone? La chiave è il lavoro degli esterni bassi. Il Frosinone è una squadra che accelera, vedremo se giocheranno Kvernadze e Ghedjemis.

Qual è il punto debole del Frosinone? Ce ne sono stati pochi in queste prime settimane. Forse l'esperienza può essere pagata, ma proprio a causa di inesperienza, la squadra ha affrontato le sfide di campionato senza nulla da perdere. Mi aspetto che nei momenti chiave può mancare un po' di malizia. Sicuramente non sarà una partita da zero a zero contro il Napoli"