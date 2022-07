Ricky Buscaglia di Dazn è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Io mi fido molto di Giuntoli e di quello che può dare a Napoli con i vari colpi come Kim. Raspadori è un giocatore universale, il classico giocatore moderno capace di fare molti ruoli. E' quello che chiedono gli allenatori oggi".