Dazn, Buscaglia: "Mercato troppo lungo, Napoli? Sono le altre a doversi rinforzare"

Notizie Calcio Napoli – Il telecronista di Dazn, Ricky Buscaglia, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione “Radio Goal”:

“Il Napoli ha vinto agevolmente lo scorso campionato, in Serie A certe offerte non si possono rifiutare, Kim grande difensore ma l’anno scorso di questi tempi non lo conosceva nessuno e ora si deve riconfermare al Bayern. Mercato? Più che il Napoli sono le altre che si devono rafforzare. De Laurentiis non è mai andato d’accordo con i procuratori? Il presidente azzurro è stato coerente nella linea, il discorso è molto più ampio e va legato anche a quello che ha detto Sarri in conferenza alla vigilia di Lecce, è un mercato troppo lungo. Nell’82 il mercato si chiudeva il 15 di luglio e poi i sorteggi coppa campioni una settimana dopo, chiudere il mercato prima dell’inizio dei campionati è una cosa dovuta”.