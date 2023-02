DAZN, Buscaglia: "Lo Spezia è decimato, non si sa ancora se Gotti ci sarà in panchina"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista di DAZN Ricky Buscaglia, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Il lavoro di Spalletti? Il suo compito principale è stato far dimenticare le vecchie gerarchie al gruppo squadra, avviando un lavoro di qualità. Spalletti è bravo a centrare gli obiettivi, quando è dovuto andare in Champions ci è andato e non è andato oltre. In Russia ha vinto il titolo con lo Zenit e non ha certo una carriera breve: è un allenatore di campo, non gestisce solo lo spogliatoio. Ci aspettano però quattro mesi in cui continueremo a fare i complimenti al Napoli, in una stagione colossale e non so quanto ripetibile: deve sfruttare tutto, anche la Champions League. Il Napoli non deve mai snobbare l’avversario, non l’ha mai fatto: lo Spezia è decimato, non si sa ancora se Gotti ci sarà in panchina ma è un match che il pubblico attende tanto”