Dazn, Buscaglia: "Kvaratskhelia? Svelo un fuorionda con Dario Marcolin sul suo passaporto"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista di Dazn Ricky Buscaglia, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Se togliamo il tifo, ogni appassionato si diverte a guardare il Napoli perchè è bello vederlo. La squadra non ha sbagliato un colpo e merita di stare dove sta, è un gran gusto poterlo raccontare dal Maradona. Kvaratskhelia? Rispetto ai Salah e ai Leao o ai Chiesa, lui vede il gioco e non solo la porta e non è mai dannoso quando non è in giornata. Kvaratskhelia? Svelo un fuorionda con Dario Marcolin sul suo passaporto: in Georgia non sono mai cresciuti talenti del genere, vai a capire come sboccia un giocatore così (ride, ndr). Al Maradona vedo un ambiente convinto, lo scorso anno ero lì per Napoli-Fiorentina e non c’era quella determinazione che vedo adesso”