Dazn, Borghi: "Nel Napoli qualcosa è cambiato, con il Barcellona se la gioca se non avrà complessi di inferiorità"

Notizie Napoli calcio. Stefano Borghi è intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso del post-partita di Napoli-Juventus 2-1:

“Il Napoli deve guardarsi allo specchio, sta recuperando delle sensazioni importanti. Il Barcellona ha perso De Jong e Pedri, affronta un momento non semplice da affrontare. Il gioco e lo stile del Barcellona è definito da giocatori del genere e non averli è un grosso problema. Il Napoli non dovrà avere complessi di inferiorità, giocando la sua partita. Ci sono chance di passaggio turno, anche se non sarà facile.

Nel Napoli si vede dai giocatori che qualcosa è cambiato, perchè Osimhen è tornato a fare l'Osimhen, così come Kvaratskhelia e Lobotka. Questo è sintomatico di una fiducia che sta pian piano tornando per gli uomini di Calzona".