Davide Ancelotti: "James è un giocatore straordinario e fa la differenza. Di Lorenzo aperto ai cambiamenti tattici. Quest'anno vedrete un Napoli più aggressivo"

A Sky Sport 24, è intervenuto Davide Ancelotti, vice allenatore del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"La vasca con la sabbia l'abbiamo fatta fare per svolgere dei lavori in sabbia, così come facciamo a Castel Volturno. Si lavora di forza, si fanno anche lavori aerobici sulla sabbia o di scarico dopo l'allenamento. Ci torna sempre molto utile. Gap con la Juventus? Dobbiamo riuscire a ricercare una qualità costante, aumentare la nostra intensità in fase difeniva. Giocheremo un calcio europeo, saremo molto aggressivi e intensi, basandoci sui concetti che già abbiamo e che stiamo riprendendo anche quest'anno. Mancano alcuni giocatori, ma c'è tempo di lavorare con tutti. Di Lorenzo? A livello umano è un ragazzo serio, centrato e professionale, che ha tanta voglia di dimostrare il suo valore come ha fatto l'anno scorso. Ha dimostrato le sue capacità, sa giocare sia a cinque che a quattro in difesa, è aperto anche al cambiamento ed è carico per questa stagione. James? L'abbiamo già avuto, è straordinario e fa la differenza. Però di questo ne parla la società, io mi limito a dire che è un giocatore straordinario perchè lo conosco bene".