Datolo ricorda: "Partita fantastica Juventus-Napoli, la città andò in delirio! Lì Maradona vale la Vergine Maria"

Ultime notizie calcio - Jesus Datolo, ex calciatore del Napoli, ha rilasciato una intervista al "Clarin" raccontando il suo ricordo di quella incredibile vittoria degli azzurri a Torino contro la Juventus:

"Fu una partita fantastica, di cui scrissero anche un libro - ha detto Datolo - entrai al 15' della ripresa e dopo pochi istanti lanciai Hamsik a rete. Dopodichè, firmai il pareggio e iniziai l'azione del definitivo 2-3. All'epoca il Napoli non vinceva a Torino dall'epopea maradoniana. La città andò in delirio. La mia esperienza in azzurro è stata bellissima. Per un argentino, ambientarsi a Napoli è semplice anche grazie al ricordo che i napoletani conservano di Diego. A Napoli Maradona e la Vergine Maria sono posti allo stesso livello".