Marcolin: "Multe di ADL per finanziare l'esonero di Ancelotti! Callejon irriconoscibile"

Ultime notizie calcio Napoli - Dario Marcolin, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante “Il bello del calcio”, trasmissione in onda su Canale 21. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“La Juventus ha Higuain e Ronaldo, l’Inter ha Lukaku e Martinez, la Lazio Immobile e Correa. Il Napoli chi ha? Questi sono problemi che si porta indietro da tempo, Callejon è irriconoscibile perché non sa più fare né il centrocampista né l’attaccante. Elmas era fuori posizione. Detto ciò, è impensabile un esonero adesso ma si andrà avanti certamente per le prossime tre o quattro partite in programma. Trama di De Laurentiis? Sta tirando fuori dalle multe i soldi per liquidare Ancelotti! Gli restano 3.5 milioni da pagare ancora ad Ancelotti? Benissimo, tramite le multe ne recupera 2.5”.