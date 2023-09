Danimarca, Hjulmand attacca: "Lindstrom? Napoli selvaggia, non ti lasciano respirare! Meglio Lisbona"

Il giocatore della nazionale danese Morten Hjulmand, ex Lecce, oggi allo Sporting Lisbona, ha parlato ad avisendanmark.dk di Lindstrom, nuovo calciatore del Napoli.

Le dichiarazioni di Hjulmand su Napoli sicuramente susciteranno non poche polemiche:

"Lindstrom al Napoli? A Lisbona è diverso, non è così selvaggia la vita. Non è così brutto come a Napoli. Potrei facilmente andare in giro con la mia ragazza in pace e tranquillità. Naturalmente anche in agosto ci sono molti turisti, forse è per questo".