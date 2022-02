Damiani "Sostituto Insigne? Ecco il profilo adatto. Il vero ruolo di Lozano ed Elmas è quasi un altro..."

Napoli Calcio - A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Oscar Damiani, procuratore sportivo ed ex giocatore, tra le altre, di Juventus, Napoli, Milan e Inter. Di seguito, un estratto raccolto dalla redazione di calcioinpillole.com.

Torna Anguissa, troverà subito spazio?

"Bisognerà vedere le sue condizioni dopo la Coppa d'Africa. E' un giocatore molto importante con caratteristiche, soprattutto fisiche, che altri non hanno nel Napoli. Deciderà Spalletti, anche se comunque le alternative stanno facendo bene".

Sull'Inter, tra post derby e Roma in Coppa Italia

"Dopo il primo tempo, nessuno poteva pensare che il Milan avrebbe ribaltato la partita. I derby sono anche questo, fatti di episodi. I cambi hanno inciso molto. Bisogna fare attenzione, il turnover va bene ma bisogna stare attenti a mantenere un equilibrio".

Atalanta in forte calo

"Io credevo potesse lottare per lo scudetto. A questo punto è quasi impossibile, visti i tanti passaggi a vuoto. Non la vedo in grande condizione fisica e sta avendo degli infortuni pesanti, l'ultimo Zapata che ne avrà forse per 4 mesi. Non credo riuscirà a conquistare uno tra i primi 3-4 posti".

Frena ancora la Roma, il gioco Mourinho non decolla

"Secondo me la Roma non ha dei grandissimi giocatori in rosa. E' una squadra da 6°/7° posto, non può pretendere di più. Il gioco latita ma mancano anche giocatori di qualità. Abraham ora sta facendo bene ma non può fare da solo".

Inter-Roma in Coppa Italia. Pronostico?

"Innanzitutto sono dispiaciuto che non giocherà Radu probabilmente. Avrei fatto riposare Handanovic e Radu ha fatto bene nell'ultimo match di coppa. In questo momento l'Inter non sta benissimo ed è una partita aperta ad ogni risultato".

Favorita per la lotta scudetto

"L'Inter resta favorita, ha la squadra migliore e Inzaghi ha fatto bene anche alla Lazio. L'Inter non è la Lazio ma, ad ogni modo, credo che i nerazzurri restino avanti a tutti".

Il Napoli dovrebbe cercare un sostituto di Insigne o può rilanciare uno tra Lozano ed Elmas?

"Il Napoli dovrà prendere un esterno. Sia Lozano che Elmas sono esterni, ma fanno pochi gol perchè sono quasi mezz'ali prestate alla trequarti. Il club partenopeo ha bisogno di un buon esterno che ti possa garantire almeno 10 gol. Sono convinto che Giuntoli e De Laurentiis ci lavoreranno. A Napoli hanno uno scouting di ottimo livello e ne troveranno uno di qualità".