Damiani: "Osimhen rimarrà al Napoli, De Laurentiis gli darà un contratto importante, il futuro per i prossimi due anni sarà azzurro"

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’operatore di mercato Oscar Damiani, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Osimhen rimarrà al Napoli, De Laurentiis gli darà un contratto importante come merita, ma il futuro per i prossimi due anni sarà azzurro per il bene del ragazzo e per il bene del Napoli. Tousart è un ottimo giocatore, mi piace molto, centrocampista completo che sa anche inserirsi: lo conosco bene, è cresciuto molto dopo i primi anni di carriera ed ora è un ottimo giocatore: come sempre il Napoli ed il suo reparto scouting sono attentissimi. Meluso? Magari il nome non è altisonante, ma se De Laurentiis l’ha scelto sono convinto che farà bene in un gruppo di lavoro già collaudato”