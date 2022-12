Damiani: "Napoli? Ha tre buoni motivi per restare favorito per lo scudetto"

“Sinisa era un grande calciatore, un grande allenatore e un grande uomo. Ho avuto il piacere di avere un rapporto con lui quando è andato al Milan essendomi occupato di quel contratto. Ho un ricordo meraviglioso”. Così a Tuttomercatoweb l’operatore di mercato Oscar Damiani.

Verso la finale del Mondiale: come la vede?

“Sono ovviamente legato alla Francia. Ma l’Argentina di Leo mi fa sognare. Vinca il migliore. È la finale giusta”.

Argentina-Francia è anche Messi contro Mbappe.

“Messi è vent’anni di storia, Mbappé i prossimi dieci. Due campioni. Un passaggio di testimone tra i migliori calciatori”.

La sorpresa: il Marocco.

“Quello che ha fatto il Marocco non è ripetibile. I calciatori non saranno dello stesso livello nei club. Ho però un grande ricordo di Bonou, lo proposi in Italia più di dieci anni fa: mi chiamò suo padre. Mi fa piacere ricordare questo aneddoto”.

Il calciatore rivelazione del Mondiale?

“Il Mondiale è una grande vetrina, però quello che fai durante l’anno è più importante. Fare un nome mi viene difficile. Sicuramente i calciatori del Marocco hanno fatto grandi cose”.

A gennaio torna la A. Il Napoli reggerà?

“Bentornato campionato. Senza giocare per tanto tempo non si sa come riprenderanno le squadre. Il Napoli ha un grande ambiente, un allenatore capace. È favorito. Dà garanzie, nel gioco e negli interpreti”.