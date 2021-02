Damiani: "Il Napoli non ha campioni, nessun azzurro giocherebbe in Inter, Juventus o Milan"

Napoli calcio – Oscar Damiani, ex calciatore e procuratore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Nel Napoli attualmente non ci sono campioni. Koulibaly lo è stato ma ora non lo è più visti gli errori commessi quest’anno. Poi ci sono Insigne e Lozano, ma peccano in continuità. Nella formazione di domani del Napoli, nessuno degli undici giocherebbe nel Milan, nell’Inter e nella Juventus. Per lottare per il titolo servono almeno quattro campioni”.