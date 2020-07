Damiani a CN24: "Cambio agente Osimhen? Secondo me non ha le idee chiare, se non firma è per due motivi"

Notizie Calcio Napoli - Oscar Damiani ha rilasciato alcune dichiarazioni a CalcioNapoli24: "Osimhen è un ottimo calciatore, non a caso il Lille chiede cifre elevate. Confido molto nel Napoli su questa scelta, bisognerà vedere eventualmente l'adattamento al nostro calcio. E' un ragazzo che ha una grande velocità, sembra un velocista. Il cambio d'agente mi fa pensare che non abbia le idee chiare su cosa fare. La cosa positiva di questa vicenda è l'accordo tra Lille e Napoli, se non si trova l'accordo con Osimhen che vada altrove se non è convinto. Se non firma è perchè forse ha delle alternative oppure ci sono problemi sulle commissioni, il Napoli da questo punto di vista non è morbidissimo: nel giro di qualche giorno bisognerà decidere. Fino a quando non arriva l'ok dell'attaccante non si può parlare di trasferimento"