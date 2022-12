Damascelli: "La Juve valuta la rescissione del contratto di Pogba, rischia di fare la fine di Van Basten"

Nel suo intervento ai microfoni di Radio Radio, Tony Damascelli ha parlato della situazione di Pogba:

“Allegri quattro giorni fa ha detto che non ha fatto un metro, eppure è volato a Doha con l’aereo di Macron. Ha più presenze in tribuna che in campo. La Juventus dovrà decidere cosa fare. Si valuta se rescindere il contratto dopo un controllo medico definitivo. Pogba ha un costo, devono capire cosa fare. È una questione molto seria: si pensava potesse rientrare presto, secondo tempi previsti male da molti giornalisti. Aveva ragione il mio collega Focolari, quando diceva che sia la terapia conservativa, sia la chirurgia avrebbero portato a un recupero lungo. Altro che due mesi e mezzo. Potrei essere smentito, ma rischia di fare la fine di Van Basten, cui sbagliarono l’operazione alla caviglia. È un errore di cui ancora si parla nelle convention mediche. Le conseguenze furono un ritiro in giovane età, il problema al ginocchio di Pogba è di uguale gravità, se non peggiore. Abbiamo esempi di ex calciatori che ancora oggi zoppicano a causa di problemi seri articolari, mi vengono in mente Capello e Rocca. Ha sbagliato a non operarsi subito, il desiderio di fare i Mondiali gli ha fatto credere che avrebbe potuto porre rimedio senza. Avrebbe dovuto valutare meglio la situazione”.