Dallera: "Gattuso è stato messo in seria discussione, è destinato ad andarsene!"

Napoli - A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Daniele Dallera, giornalista.

"Inter ammorbidita a Napoli? Difficile fare previsioni ma non credo a un'Inter più dolce. Vero è che nei giorni scorsi Conte ha parlato di strategia e questo vuol dire programmare risultati e partite. Mentre lo dico però vedo già la faccia di Conte rabbuiarsi. I calciatori potrebbero assorbire l'idea che ormai è fatta, solo un tracollo potrebbe giustificare ambizioni altrui. La forza di Conte è condizionare i giocatori, che ci credono. Avere questo ritmo in una situazione societaria sicuramente delicata e difficile è frutto del lavoro di Conte. A Napoli arriverà una squadra determinata e gli azzurri non possono sbagliare questa partita.

La storia del campionato racconta e scrive pagine diverse per queste due squadre. Gattuso è stato messo in seria discussione ed è destinato ad andarsene. L'Inter ha avuto una vita completamente diversa ma ha dovuto superare momenti difficili in Champions. La sfida può regalare emozioni e attesa. Ieri sera siamo stati ammirati da Bayern Monaco-PSG e non faccio nessun paragone ma Napoli-Inter può offrire spettacolo.

Diritti tv? A DAZN tocca garantire la perfetta visione. C'è stato un problema per Inter-Cagliari che però sembra nascere da correnti avverse. Le divisioni all'interno della Lega Calcio sono storiche, a volte ci sono dei balletti penosi, dettati e motivati da interessi particolari".