Dalla Polonia, Stanczyk a CN24: "Zielinski stasera titolare contro l'Austria, assenza di Milik non troppo pesante. C'è un dato singolare sui due azzurri"

Ultimissime calcio Napoli - Jacek Stanczyk, giornalista di Wirtualna Polska, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Zielinski stasera sarà titolare con la Polonia contro l’Austria dopo aver giocato molto male nell’ultimo match. La Nazionale polacca non può permettersi di tenere un giocatore come lui fuori perché è ritenuto uno dei migliori dal punto di vista tecnico. I dubbi sono relativi alle sue capacità di essere un leader. L’assenza di Milik non condiziona troppo la Polonia anche per la presenza di Piatek.

Zielinski Milik Polonia