Dalla Nigeria, Oguntimehin a CN24: "Osimhen può restare a Napoli, ha solo un'altra strada"

Calciomercato Napoli - Ayomide Oguntimehin, di Soccernet in Nigeria, ha parlato a CalcioNapoli24 Live su CN24 Tv:

“Osimhen si è sfogato per essere stato accusato dal suo ct di fingere infortuni per saltare amichevoli con la Nazionale. Nessuna notizia ufficiale in merito alle dimissioni. Non ho ragione di pensare che il nervosismo sia legato alla situazione di calciomercato di Victor, è più probabile che sia nervoso perché è stato indicato come il colpevole degli ultimi risultati della Nigeria. Il PSG ha i soldi ma lui non vuole tornare in Ligue 1 dove ha già fatto bene con il Lille. La Premier League è il suo sogno ma Arsenal e Chelsea non hanno le possibilità di prenderlo a quelle cifre. Può restare al Napoli ancora con Conte, perché l’unica alternativa sarebbe l’Arabia Saudita”.