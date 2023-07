Dalla Nigeria, Adewuyi a CN24: "Osimhen resta al Napoli? Intervistandolo ho avuto una percezione a riguardo"

Lolade Adewuyi, giornalista di Soccernet, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Osimhen resta al Napoli? E' una bella domanda (ride ndr). Da quello che ho percepito dall'intervista che gli ho fatto, Victor ama Napoli ma il suo futuro lì dipenderà da molti fattori. La palla è in mano al club, toccherà a loro eventualmente decidere qualce offerta accettare oppure di non venderlo provando a trovare un accordo per il rinnovo del contratto. Chi potrebbe spendere tanti soldi per Osimhen? Sono poche le squadre che possono permetterselo, toglierei il Bayern Monaco che difficilmente andrebbe a spendere 150 milioni. Lascio in corsa il PSG, il Chelsea, il Manchester United".