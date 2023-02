Dalla Georgia, Dgebuadze: "Futuro Kvaratskhelia? Ama i napoletani, pensa solo ad una cosa! Non escludo Kvernadze-Napoli"

Kakha Dgebuadze, giornalista georgiano, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

Intervista Dgebuadze

“Contro la Cremonese è arrivata una vittoria stupenda di tutta la squadra, non solo di Kvaratskhelia. Sta disputando una stagione incredibile, neanche noi in Georgia ci aspettavamo che giocasse ad un livello del genere sin dal primo anno in un campionato ed una squadra top come il Napoli.

Noi georgiani siamo felicissimi nel vederlo giocare, da tempo non avevamo un calciatore così forte. Noi vediamo tutte le partite del Napoli e Kvaratskhelia ha avuto un impatto incredibile anche extra-calcio perché ha unito napoletani e georgiani in pochi mesi, anzi spero di vedere tanti tifosi azzurri in Georgia nei prossimi mesi. Qui sono tutti pazzi di Khvicha, infatti ci sono varie richieste di nuove tratte aeree per collegare il nostro paese con Napoli”.

Futuro Kvaratskehlia? Non pensa ad altri club, lui sta benissimo a Napoli e si trova alla grandissima. Lui ama Napoli ed i napoletani, si sente a casa ed ora pensa solo agli obiettivi del club tra Scudetto e Champions League".

Kvernadze? Anche lui è un talento, ha 19 anni e gioca nella Dinamo Batumi proprio come Kvaratskhelia. Non è in segreto che piaccia al Napoli e non è escluso che possa arrivare anche lui in azzurro il prossimo anno".