Dalla Bona: "Napoli? Non mi hanno fatto più giocare senza alcun motivo. Sul mio rapporto con Reja..."

Napoli - Samuel Dalla Bona ha rilasciato alcune dichiarazioni a TMW: "Napoli? E pensare che ero persino sceso in B per vestire la maglia del Napoli. L'avventura era partita bene, poi magari anche per colpa mia non si è chiusa nel modo sperato. Me lo chiedono ancora in tanti: 'Ma cosa è successo?'. La verità è che non me lo so spiegare nemmeno io. Si diceva non avevo un bel rapporto con Reja, ma non è vero. Io ho sempre avuto rispetto nei suoi confronti e non so chi abbia messo in giro queste voci. Avevo fatto anche gol in Coppa Italia contro la Lazio, poi non ho più giocato e nessuno mi ha detto il motivo. Il problema è che sono arrivato a non giocare per 5-6 mesi e a quel punto inizi a 'svalvolare'".